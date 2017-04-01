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Doruk Vakfı: “kitaplar insan gelişimi için çok önemli bir araç”

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Doruk Vakfı: “kitaplar insan gelişimi için çok önemli bir araç”
Doruk Vakfı, kitapların insan gelişimi için çok önemli bir araç olduğunu ve insanlara çok şey kattığını kaydetti.

Doruk Vakfı tarafından “Kütüphane Haftası” dolayısıyla yayımlanan mesajda, kitapların ufkun genişlemesine, olaylara yeni bir bakış açısı getirebilmeye ve yeni bilgiler öğrenmeye olanak sağladığı belirtildi.

Kitapların evlerinin ise kütüphaneler olduğu kaydedilen açıklamada, aydın bir toplum yaratmak için kitaplar ve kütüphanelerin son derece önem arz ettiği vurgulandı.

Mesajda, Kütüphane Haftası’nın amacının insanlarda okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap okuma zevkini tattırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek olduğu da ifade edildi

Doruk Vakfı Gençlik Birimi'nin "Halk Kütüphanesi" projesinin sürdürüldüğü de kaydedilen açıklamada, duyarlı vatandaşların bağışlarıyla kısa süre içerisinde kitap sayısının binlere ulaştığı vurgulandı.

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