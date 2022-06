Dostluk Grubu Heyeti, TBMM’nin Türk Dünyası Dostluk Grubu Başkanları ile toplantı yaptı

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’ndaki Dostluk Grubu heyeti, bugün TBMM’de faaliyet gösteren Türk Dünyası ülkelerinin Dostluk Grubu Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yer aldı. Toplantıya ayrıca Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

AYRIM: “BİZ İSTİYORUZ Kİ KKTC DE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN BİR PARÇASI OLSUN”

Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım toplantıdaki konuşmasında, Türk Konseyi’nin isminin Türk Devletleri teşkilatı olarak değiştikten sonra bazı önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Türkiye’nin Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve bölge coğrafyasıyla çok iyi ilişkileri olduğunu ve oradaki gelişmeleri yakinen takip ettiğini, bölgeye Bakan seviyesinde sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrım, “biz istiyoruz ki KKTC de Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası olsun” dedi.

ÖZTÜRK: “KKTC’NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ORGANİZASYONUN İÇERİSİNDE YER ALMASI SORUNLARI AŞMAK AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de konuşmasında Türk dünyası ve İslam dünyası birbirleriyle iletişimi ne kadar kuvvetli tutarsa bu durumun o kadar avantajlı bir sonuca dönüştürülebileceğini belirterek KKTC’nin de bu organizasyonda var olması ve katılmasıyla ortaya çıkan meselelerin daha kolay aşılabileceğine dair inancını belirtti. Öztürk, “biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

TÜRKİYE TÜRKMENİSTAN DOSTLUK GRUBU BAŞKANI İBRAHİM AYDEMİR: “ULUSLARARASI ETKİNLİKLERDE TÜRKİYE NEREDEYSE KKTC DE ORADA OLMALI”

Türkiye – Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve ayni zamanda TÜRKPA yönetiminde yer alan İbrahim Aydemir, inançlarının ve arzularının uluslararası etkinliklerde Türkiye neredeyse yanında mutlaka KKTC’nin de yer alması yönünde olduğunu belirtti. Aydemir, “inşallah milletler camiasında ilerleyen zamanlar içerisinde böyle bir özel devlet olarak da KKTC de yer alacak” dedi. KKTC’nin iktisadi ve sosyal yönden ne kadar gelişir, ne kadar tanınır ve bilinirse, kendilerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o derece mutlu ve huzurlu olacaklarını belirtti. Aydemir, KKTC’deki tüm gelişmeleri an be an takip ettiklerini de vurguladı.

RESMİYE EROĞLU CANALTAY: “İHTİYACIMIZ OLAN BU BİRLİK VE BERABERLİKTİR”

Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, birlikten güç doğduğunu ve bu güce de en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçtiğimizi vurgulayarak sözlerine başladı. Canaltay, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar çektiğini ama asla ne Türklüğünden ne de Müslümanlığından vazgeçmediğinin altını çizi.

Resmiye Eroğlu Canaltay, Pandemi’nin KKTC ekonomisine getirdiği yüke dikkat çekerek ekonomik olarak bir atılım yapmanın gerekliliğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye’ye de teşekkürlerini sunan Canaltay, “Pandemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda Pandemi Hastanesi’nin yapıldığını ve ülkeye aşıların gelmesinden ötürü teşekkür ederiz” dedi.

“Ekonomik anlamda bugün hala daha Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin ekonomisini toparlayabiliriz” diye konuşan Canaltay, Türki Cumhuriyetlerle ve TÜRKPA ile kurulacak ilişkilerin ekonomik olarak da KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Resmiye Eroğlu Canaltay, “bu ilişkilerin kurulması ve Türkiye’nin destekleri, KKTC’nin ekonomik kalkınma ve siyasi tanınmasına büyük destek olacaktır” diye konuştu.