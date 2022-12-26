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Döveç Ailesi, Tüm Grup Şirketleriyle Yeni Yıla Merhaba Dedi

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Döveç Group, 24 Aralık Cumartesi Akşamı İskele’de bulunan The Arkın İskele Hotel’de tüm çalışanlarının katıldığı görkemli bir gala ile 2023’e merhaba dedi.
Döveç Ailesi, Tüm Grup Şirketleriyle Yeni Yıla Merhaba Dedi

Şirket direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç’in konuşması ile başlayan etkinlik, pandemi vesilesi ile 3 yıl aradan sonra düzenlendi.

 

“Her ne kadar ülkemiz ve sektörümüz açısından riskli bir yıl olsa da, içinde fırsatları barındıran bir yıl oldu.”

Burçin Döveç konuşmasında dünyanın geçtiği zor döneme rağmen Döveç Group olarak ülkeye değer katan, kurumsallaşmayı başaran bir aile şirketi olarak 1000’i aşkın kişiye iş ve aş imkanı sağlamanın gururunu yaşadığını belirtti.

 

Döveç konuşmasına şöyle devam etti:  “2022 yılı, Dünyada savaşların yaşandığı, ekonominin zorlu süreçlerden geçtiği, büyümedeki yavaşlama , artan işsizlik oranları, piyasadaki belirsizlikler,  iş dünyasını zorlu bir süreçle karşı karşıya bıraktı. Her ne kadar ülkemiz ve sektörümüz açısından riskli bir yıl olsa da, içinde fırsatları barındıran bir yıl oldu.Döveç grup olarak bu süreçte yatırımlarımıza hız vererek, ülkemize eşsiz projeler kazandırmaya, ve katma değer yaratmaya devam ettik.”

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“Dünyada ki  ile mega projelerle yarışabilecek yaşam alanları oluşturabileceğimizi gösterdik.”

Ayrıca konuşmasında yüksek satış başarısı ile dikkatleri üzerine çeken La Isla ve Querencia projelerinin başarılarının tesadüf olmadığını, uzun süren çalışmalar ve güçlü bir ekibin vizyonunun sonucu olduğunu belirten Burçin Döveç; “kendi ülkemizin mimarları, mühendisleri, tüm profesyonel kadroları ve kendi öz kaynaklarımız ve en önemlisi vizyonumuz ile  dünyada ki  ile mega projelerle yarışabilecek yaşam alanları oluşturabileceğimizi gösterdik.” dedi.

 

Döveç Grup bünyesinde bulunan, Döveç İnşaat,  Arredo Mobilya, Alfam Öğrenci Yurtları,  Döveç Fitness Center, Auto Trend, DCS, Döveç Holiday, Tarot Turizm, DAG Trading, Four Vision Development, Courtyard Long Beach, Calvi Properties dahil olmak üzere toplam 14 grup şirketinin çalışanlarının katıldığı gecede, galaya özel hazırlanan “2022 Yılında Döveç Group” “We Build Dreams” ve “Nereden, Nereye” isimli videoların gösterimi gerçekleşti.

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Ayrıca şirkette 10 yıl ve üzerini tamamlayan personellere plaket takdiminin gerçeleştiği gece, personel arası düzenlenen hediye çekilişi sonrasında pasta kesimi ve müzik dinletisi ile son buldu.

 

 

 

 

 

 

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