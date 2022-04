Döveç Group 23 Nisan’ı Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’nde Kutladı

Sosyal sorumluluk etkinlikleri ile adından sıkça söz ettiren Döveç Group bu kez de Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi’ne yapılan ziyarette yürekler yumuşacık olurken, yüzlerden gülümseme eksik olmadı. Döveç Group çalışanları çocuklarımızın sanat eserlerini hayatla buluşturduğu atölyeleri gezdi. Bir birinden yetenekli çocuklarımızın yaptığı kil, ahşap, takı ve mum gibi sanat eserlerinden gözlerini alamazken böylesine yetenek ve sevgi dolu çocuklarımızın tüm halkımız tarafından desteklenmesi gerektiği dile getirildi.

Döveç Group Direktörü Burçin Döveç şirket olarak düzenli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip bir çok konuda farkındalık yaratmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan, her biri farklı yeteneklere sahip, yüzlerinden gülümseme eksik olmayan çocuklarımıza toplum olarak sürekli destek olunması gerektiğini vurguladı. Sözlerini ‘’Unutmayalım ki toplumumuzun gülen yüzü ve geleceği çocuklarımızdır, bugün onlara verdiğimiz her destek, yüzlerine kondurduğumuz her bir gülümseme hepimizin geleceğidir.’’ diyerek sonlandırdı.