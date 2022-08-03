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Döveç Group ana sponsorluğunda ödüllü satranç turnuvası gerçekleştirildi

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Sertbay Satranç Akademi ve Çanakkale Satranç Kalesi’nin düzenlediği satranç turnuvası 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında Döveç Group ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.
Döveç Group ana sponsorluğunda ödüllü satranç turnuvası gerçekleştirildi

Sertbay Satranç Akademi ve Çanakkale Satranç Kalesi’nin düzenlediği satranç turnuvası 27 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

72 sporcunun katıldığı turnuva 3 farklı kategoride dereceye giren oyuncuların belirlenmesi ile gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Dereceye giren isimler şöyle:

AÇIK KATEGORİ:

  1. Ata Atasoy
  2. Arda Köle
  3. Emir Tumburi
  4. Deniz Evram
  5. İsmail Eren Midem

En Başarılı Kadın Sporcu: Merve Altuner

En Başarılı Ortaokul Sporcusu: Emre Şeb

En Başarılı Lise Sporcusu: Furkan Yurtal

KÜÇÜKLER KATEGORİSİ:

  1. Alya Dokuz
  2. Arkın Köle
  3. Mehmet Tan Karatepe
  4. Asil Uludağ
  5. Derya Sinem Kormaz
  6. Ege Er
  7. Arcem Günalp
  8. Eymen Enver Yerli
  9. Damir İnce
  10. Kaan Öğüt

MİNİKLER (ALFABETİK SIRALAMA):

Aren Erbulak

Armin Kazımoğlu

Aslan Güçlüeller

Aziz Haklıgil

Azra Kaymak

Çağatay Özertural

Fatma Toprak

Kemal Barbaros

Kumsal Kobak

Masal Arslan

Meryem Ada Öztürk

Ozan Dağlı

Poyraz İspir

Selin Başarır

Uzay Transtürk

Döveç Group direktörü Burçin Döveç ödül töreninde yaptığı konuşmada dereceye giren oyuncuları tebrik ederken bu turnuvanın kaybedeni olmadığını vurguladı ve şunları belirtti:

“Doğru analiz ve doğru zamanda doğru kararlar alma yeteneği kazanmanıza vesile olan Satranç sporu, hayatta başarılı, çevresine ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetişmenize büyük faydalar sağlayacak.”

Burçin Döveç konuşmasında, satranç sporunun, sporcuların karakter özelliklerine sağladığı faydadan bahsederek devam ederken şunları da ekledi: “Sosyalleşmenize ve sağlıklı ilişkiler kurmanıza vesile olan bu sporu sahiplenin. Kurallara uymayı, dostça oynamayı, kaybetmeyi kabullenmeyi ve kazananı tebrik etmeyi öğreten Satranç, ayrıca sizlerin kendi gücünüzü ve yeteneklerinizi de tanımanızı sağlayacak ve bunları açığa çıkartmanıza yardımcı olacak.”

Burçin Döveç, Döveç Group olarak satranç sporu başta olmak üzere sosyal sorumluluk gereği hayatın her alanında şirket olarak inandıkları doğrular doğrultusunda yardım ve desteğe devam edeceklerini belirterek sözlerini noktaladı.

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