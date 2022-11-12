Döveç Group Bir İlke Daha İmza Attı

“Gelecek burada, parçası ol.” sloganı ile 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen Metaverse Lansmanına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte Kıbrıs, Türkiye ve 20’yi aşkın ülkeden gayrimenkül sektörü temsilcileri katıldı.

Döveç Group’un mega projesi Querencia’nın D Blok açılışının gerçekleştirildiği Metaverse lansmanına katılan konuklar Kıbrıs ve yakın coğrafyamızda bir ilke tanıklık ederek tarihin bir parçası oldular.

Döveç Group şirket direktörü Burçin Döveç’in konuşması ile başlayan etkinlik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın lansmana özel gönderdiği video mesajı ile devam etti.

Burçin Döveç: “Yarınlara yatırım yaparken, çağın gereksinimlerine uyumlu teknolojik çözümlerden faydalanmaya devam edeceğiz. Bunları yalnızca kullanan taraf değil, yazan ve üreten taraf olmak için de gereken tüm yatırımlara devam edeceğiz.”

Ersin Tatar: “Uluslararası boyutları ile ülke tanıtımımıza katkı sağlayan bu tarz etkinliklerin devamını temenni eder, Döveç Group firmasını kutlarım.”

Reklam ve Pazarlama Müdürü Ömer Kaya’nın Döveç Group çatısı altında üretilen yazılımlar, yapay zeka içeren yeni projeler, kazanılan ödüller ve metaverse evrenindeki kalıcı satış ofisi müjdesi hakkında konuşması ile ilerleyen etkinlik, Lansman’a özel hazırlanan video gösterimi ve KTIMB Başkanı Cafer Gürcafer’in Kuzey Kıbrıs’ta yatırım hakkında konuşmasından sonra açılışa geçildi.

Mega Proje Querencia’nın D Blok açılışı, Döveç Group Satış Müdürü Burcu Kurt’un Querencia sunumu sonrasında gerçekleşti.

Kıbrıs ve yakın coğrafyamızda bir ilk olarak gerçekleştirilen Metaverse Lansman etkinliği esnasında yine katılımcılar başka bir ilke daha şahitlik ettiler. Metaverse üzerinde imzalanan sözleşme ile Querencia D Blok’tan konut satışı yapan Döveç Grup Satış ekibi bir ilke imza atarak tarihe geçti.

İki kısımdan oluşan etkinliğin ilk kısmı tamamlandıktan sonra verilen arada katılımcılar interaktif bir şekilde diğer katılımcılar ile etkileşime geçme fırsatı yakaladı.

Etkinliğin ikinci kısmında Hüseyin Öztürk’ün “Metaverse ve Gayrimenkül Sektörü” ve Alper Gökçer’in “Metaverse’in Geleceği” konulu seminerleri ile etkinlik son buldu.