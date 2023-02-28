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Döveç Group Sivil Savunma Günü Dolayısı ile  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

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Döveç Group Sivil Savunma Günü Dolayısı ile  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti
Döveç Group Sivil Savunma Günü Dolayısı ile  Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti

İskele Sivil Savunma Ekibi, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla Döveç Group personelini ağırladı. Ziyarette, Döveç Group olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının güvenliği için çalışan İskele Sivil Savunma ekibine teşekkür edildi. Ayrıca önümüzdeki süreçte yapılacak eğitimlere yönelik istişarelerde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Döveç Group personelleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sivil savunma teşkilatının önemine vurgu yaparak, "Sivil savunma ekipleri, afet, yangın, terör gibi acil durumlarda hayati bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, bu ekiplerin çalışmalarını desteklemek ve onları motive etmek bizim için çok önemlidir." dedi.

Döveç Group adına ziyareti gerçekleştiren ekip, İskele Sivil Savunma ekibinin başarılı çalışmalarından övgüyle bahsederek, "Sivil savunma ekibi üyeleri, zorlu şartlar altında, 7 gün 24 saat görev başındadır. Kendilerine, halkımıza ve ülkemize vermiş oldukları hizmetler için minnettarız. Bu vesileyle, tüm sivil savunma ekiplerine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

İskele Sivil Savunma Müdürü Cemal Betmezoğlu, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Döveç Group ekibine teşekkür etti. Ekipler, Döveç Group'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına katkılarına değinerek, "Döveç Group, ülkemizin gelişimi için önemli bir rol oynuyor. Bu tür ziyaretler, çalışmalarımıza moral ve motivasyon sağlıyor. Kendilerine, İskele Sivil Savunma ekibi adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Ziyaretin sonunda, Döveç Group ekibi ziyarette İskele Sivil Savunma Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu’na plaket takdim ederken Döveç Group  ve İskele Sivil Savunma ekipleri, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Döveç Group, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için çalışan sivil savunma ekiplerine desteğini sürdüreceğini belirtti.

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