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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Döveç Group Tüm Yardımlarına Ek Olarak Şampiyon Melekler Köyü için 1 Milyon TL Bağışladı

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Döveç Group Tüm Yardımlarına Ek Olarak Şampiyon Melekler Köyü için 1 Milyon TL Bağışladı
Döveç Group Tüm Yardımlarına Ek Olarak Şampiyon Melekler Köyü için 1 Milyon TL Bağışladı

Döveç Group, asrın felaketi sonrasında gerek lojistik olarak, gerekse koordinasyon çalışmaları ile bir çok alanda depremzedelerin yanında olmak için gönüllü girişimlerde aktif rol oynamıştı. Depremin gerçekleşmesinden hemen sonra hızlı reaksiyon göstererek deprem bölgesine araç-gereç, teçhizat, yakıt, battaniye ve personel yardımında bulunmuştu. Tüm bunlara ek olarak Döveç Group adına Burçin Döveç, 6 Şubat Depremi sonrası acil barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulması planlanan Şampiyon Melekler Köyü'nün oluşturulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformuna 1 Milyon TL bağış yaptığını BRT’de düzenlenen destek gecesinde açıkladı.

 

Depremin ardından yüzlerce insanın evsiz kaldığı ve acil barınma ihtiyacı doğduğu gerçeğiyle, bu duruma duyarlılığını gösteren Döveç Group Şampiyon Melekler Köyü'nün oluşturulması için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformuna önemli bir destek sağladı.

 

Burçin Döveç’in yaptığı açıklamada şunlar yer aldı: "Türkiye'nin yaşadığı bu zorlu süreçte, depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya gelen tüm sivil toplum kuruluşlarına büyük saygı duyuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Şampiyon meleklerimizin hatırasını yaşatacak her türlü oluşumun da parçası olacağız. Melekler Köyü projesi depremzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli bir adım. Döveç Group olarak bu projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için birlikte hareket etmek, zor zamanlarda dayanışma ruhunu canlı tutmak için çok önemlidir”.

 

Şampiyon Melekler Köyü, Türkiye'nin depremzedelerine acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 1000 adet konteyner evden oluşacak bir köy olacak. Bu proje ile binlerce insanın güvenli bir şekilde barınmaları sağlanacak ve depremin yarattığı acıların hafifletilmesine yardımcı olunacak.

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