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Döveç Group’tan Bir İlk: ‘Metaverse Summıt 2022’

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Döveç Group’tan Bir İlk: ‘Metaverse Summıt 2022’
Döveç Group’tan Bir İlk: ‘Metaverse Summıt 2022’

DÖVEÇ GROUP’UN MEGA PROJESİ İLE BİRLİKTE KUZEY KIBRIS VE YATIRIMIN GELECEĞİ METAVERSE’DE KONUŞULACAK.

 

Emlak ve İnşaat camiası, 11 Kasım, Salı 16:30’da Döveç Group’un düzenlediği Metaverse Summit 2022’de buluşuyor. Bu sektöre ve metaverse dünyasına ilgi duyanların da katılacağı etkinlik Kuzey Kıbrıs’ın ilk Metaverse proje lansmanı olma özelliğini taşırken Querencia’da Kıbrıs’ta Metaverse evreninde Lansmanı yapılan ilk proje olarak tarihe geçecek.

 

Döveç Group, inovasyon ekibinin yoğun çalışmaları ve vizyonu ile dünyadaki tüm yeniliklere hızlı adapte olarak Kuzey Kıbrıs’ı ilklerle buluşturmaya devam ediyor. Daha önce duyurulan Yapay Zeka destekli satış sistemi dovai’den sonra çalışmalar yeni nesil dünya olarak tanımlanan metaverse evrenine taşındı. Bu lansmanın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Döveç Group yetkilileri etkinlik sonrasında METAVERSE evreninde farklı bir çok yeniliğin gayrımenkül sektörünü geliştirmek için hayata geçirileceğini belirtti.

 

2 bölümden oluşacak etkinliğin birinci ayağında Döveç Group direktörü Burçin Döveç’in konuşması ile mega proje Querencia’nın tanıtımı gerçekleştirilirken özellikle yurt dışından yatırımcıların yoğun talebi ile dikkatleri çeken Querencia’nın D bloğu da satışa açılacak.

 

Etkinliğin 2. ayağında ise birbirinden değerli konuklar ve konuşmacılar ile Kuzey Kıbrıs’ta Yatırım, İskele ve Long Beach’e Yatırım ve Yatırım’ın Geleceği ile alakalı seminerler düzenlenecek.

 

 

Katılımın 100 kişi ile sınırlı olacağı etkinliğe kayıt yaptırmak için dovecconstruction.com/metaverse sayfasını ziyaret edebilir veya Döveç Group Facebook & Instagram sayfalarını inceleyebilirsiniz.

 

www.dovecconstruction.com

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