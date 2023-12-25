Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|29.1000
|29.3800
|EUR
|32.0100
|32.3500
|GBP
|36.9700
|37.3200
|AUD
|17.7000
|19.6000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|25-12-2023 09:30:52
25-12-2023 09:33:43
Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|29.1000
|29.3800
|EUR
|32.0100
|32.3500
|GBP
|36.9700
|37.3200
|AUD
|17.7000
|19.6000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|25-12-2023 09:30:52
25-12-2023 09:33:43
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