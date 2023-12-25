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Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?

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Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?
Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?

Döviz 2023'ün son haftasına nasıl başladı?

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD29.100029.3800
 EUR32.010032.3500
 GBP36.970037.3200
 AUD17.700019.6000
Son Güncelleme
Son Okuma		25-12-2023 09:30:52
25-12-2023 09:33:43

 

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