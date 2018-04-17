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DÖVİZ AÇILIMI GELİYOR!! 

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17 Nisan 2018 tarihli Detay Gazetesi...
DÖVİZ AÇILIMI GELİYOR!! 

Türk Lirası’nın sürekli olarak değer kaybı yaşaması gündelik hayatı derinden etkilemeye devam ederken, dünkü Meclis oturumunda konuşan Başbakan Erhürman dövizdeki yükselmeye karşı hükümetin bir yol haritası bulunduğunu, sektörlerle de görüşerek çok kısa sürede alınacak tedbirlerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

NAMİ: “HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN”
Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de yaptığı konuşmada devletin döviz kurlarını sabitleme imkanı olmamasına rağmen, piyasayı rahatlatacak önlemler alınacağını ifade ederek ““Herkesin içi rahat olsun, ciddi ve etkin çalışan bürokratların da katkısıyla elden geleni yapmaya çalışan bir hükümet var. Yatırımcının da güvenle yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

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