Döviz Bayram'da ne kadar?

Dolar/TL 7 seviyesine yakın seyrederken, Euro/TL'de 8,31 ile bir kez daha rekor kırıldı.

TL'deki değer kaybı bir kez daha ekonomi gündeminin ilk sıralarına yerleşirken, Merkez Bankası rezervleri, yabancıların ülkeden çıkışı, ekonomik daralma, bütçe açığı, döviz cinsinden borçlar, eksiye düşen reel faizler ve jeopolitik gerilimler TL üzerinde baskı yaratıyor.

Dikkatler tekrar TL’nin üzerinde. İki aydır devam eden istikrarlı gidişatın ardından, dolar/TL’nin 7 eşiğini test etmesi ve TL’nin euro karşısında rekor seviyede değer kaybetmesi Ağustos 2018’i hatırlatıyor.

Bugün de dolar/TL yine 7 seviyesine yakın seviyeden güne başladı. Euro/TL’de 8,31 seviyesiyle yeni rekor kırıldı.

TCMB Başkanı Murat Uysal, önceki gün bankanın tükenen döviz rezervlerine dair endişeleri salgın döneminde dalgalanmaların doğal olarak yaşanacağını söyleyerek önemli görmediğine işaret etti. Uysal, açıklamalarında rezerv üzerinde daha da fazla baskı yaratabilecek TL’de bu hafta yaşanan yüzde 1.8’lik gerilemeden bahsetmedi.