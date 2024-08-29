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Döviz bugün güne nasıl başladı?

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Serbest piyasada Euro 38,20, sterlin 45,30, dolar 34,30 liradan işlem görüyor.
Döviz bugün güne nasıl başladı?

Serbest piyasada, saat 08.30 itibarıyla 37,60 liradan alınan Euro 38,20 liradan satılıyor. 44,65 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 45,30 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 33,75 liradan alınıp, 34,30 liradan satılıyor.

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