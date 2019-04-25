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Döviz bugün ne kadar? (25 Nisan 2019)

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Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz bugün ne kadar? (25 Nisan 2019)

ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret eden veriler doları desteklerken, TL baskı altında kalıyor.

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Dolar dün 5,89'lara kadar çıksa da günü 5,87 TL seviyelerinde noktalamıştı. Yeni günde ise dolar 5,88 TL'den işlem görüyor. 

﻿TL MEVDUATTA DEĞİŞKEN FAİZ DÜZENLEMESİ 

Euro/TL ise 6,57 TL seviyelerinde yer alıyor. SterlinAlış  7.604 Satış 7.614seviyelerinde işlem görüyor.

Piyasaların gözü TCMB tarafından Para Politikası Kurulu toplantısında bugün açıklanacak olan faiz kararında. Karar öncesinde piyasalarda dalgalı bir seyir izlenebileceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8790 seviyesinin önemli direnç, 5,8450'nin destek konumunda olduğunu söyledi.

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