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Döviz bugün ne kadar? (8 Mart 2019)

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Döviz bugün ne kadar? (8 Mart 2019)
Döviz bugün ne kadar? (8 Mart 2019)

Haftanın son günündeyiz. Dolar ve euro hafta başından bu yana yükselişte

Mart ayının ilk haftasını geride bırakırken döviz kurunda hareketlilik söz konusu... Hafta başında 5,3789 olan dolar gün gün yükselerek dün kapanışı 5,4713'le yaptı. Euro ise 6,1272'den satıldı. Şimdi gözler haftanın son günündeki döviz fiyatlarında...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Döviz kurunda bugün aşağı yönlü bir seyir var. Dolar sabah saat 09.05 sularında 5,4680'den işlem görüyor. Euro ise 6,1276 seviyelerinde...

 

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