Döviz bugün ne kadar oldu?

Dolar/TL yeni haftanın ilk işlem güünde 5,50 civarında hareket ediyor.
Piyasalar çarşamba günü yapılacak yılın ilk Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor.
Euro/TL de 6,30 seviyesinde işlem görüyor.
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)Alış : 6.91750 Satış 6.953506 seviyelerinde işlem görüyor.
KKTC MERKEZ BANKASI 14/01/2019 Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar
Döviz CinsiDöviz Alış (TL)Döviz Satış (TL)Efektif Alış (TL)Efektif Satış (TL
1 AMERİKAN DOLARI (USD)5.42420 5.434005.420505.442201
AVUSTRALYA DOLARI (AUD)3.907203.932703.889303.956301
DANİMARKA KRONU (DKK)0.836380.840490.835790.842421
EURO (EUR)6.25250 6.26380 6.24820 6.273201
İNGİLİZ STERLİNİ (GBP)6.91750 6.953506.912606.964001
İSVİÇRE FRANGI (CHF)5.507805.543205.499605.551501
İSVEÇ KRONU (SEK)0.608410.614710.607980.616121
KANADA DOLARI (CAD)4.105404.123904.090204.139501
KUVEYT DİNARI (KWD)17.8124018.0455017.5453018.316201
NORVEÇ KRONU (NOK)0.639900.644200.639450.645681
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR)1.446001.448601.435101.45950100
JAPON YENİ (JPY)4.995505.028604.977005.04770
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