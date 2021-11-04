  • BIST 1.568,760
  • Altın 557,77
  • Dolar 9,7433
  • Euro 11,2757
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Döviz büroları kepenk indirdi

»
Döviz büroları, zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için kepenk indirdi.
Döviz büroları kepenk indirdi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 EkimDe Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık’a kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcı, döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yapılan değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söylemişti: 

“Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”

Diken'de yer alan habere göre, ancak bir gelişme sağlanamadığı için 81 ilde döviz büroları 11:45’te kepenkleri indirdi. Büroların dışına pankartların asıldığı eylem 30 dakika sürdü.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu, eylemle ilgili “Türkiye’deki tüm döviz büroları hukuksuz yönetmeliğe karşı kepenk indiriyor” mesajını paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Büyükelçisi Bodnar, Erdoğan'a Güven Mektubu Sundu03 Kasım 2021 Çarşamba 18:39
  • Yapışık ikizler Türkiye'de yeniden doğdu03 Kasım 2021 Çarşamba 13:02
  • Bakan Varank: TOGG 2022’nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak03 Kasım 2021 Çarşamba 11:29
  • İtalyan basınından G20 Liderler Zirvesi değerlendirmesi: Erdoğan zirvenin kazananı03 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
  • Türkiye'de ekim ayı enflasyon rakamları: TÜİK 2,39 ENAG ise 6,90 olarak açıkladı03 Kasım 2021 Çarşamba 10:15
  • Erdoğan’ın katılmadığı İklim Zirvesi’ne İmamoğlu katılıyor02 Kasım 2021 Salı 12:14
  • Elektrik ve doğal gaz fiyatları: Avrupa'da son iki yılda en fazla zam yapan ülke Türkiye02 Kasım 2021 Salı 11:01
  • CHP, AKP’yi DEVA, MHP’yi yakaladı02 Kasım 2021 Salı 10:39
  • The Guardian’dan Türkiye’deki yangınlarla ilgili analiz: Yanacak bir şey kalmadı02 Kasım 2021 Salı 10:22
  • Romanya'da Doktorların 'Uyutalım' Dediği Çocuk, Türkiye'de Sağlığına Kavuştu01 Kasım 2021 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti