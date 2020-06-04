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Döviz Bürosu Çalışanı Elindeki Sahte 500 Euro’yu Bilerek Müşteriye Verdi

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Döviz Bürosu Çalışanı Elindeki Sahte 500 Euro’yu Bilerek Müşteriye Verdi
Döviz Bürosu Çalışanı Elindeki Sahte 500 Euro’yu Bilerek Müşteriye Verdi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosu çalışanı, takas yapması için verilen 500 Euro’yu, tasarrufunda bulundurduğu sahte parayla değiştirip, müşteriye vermekten tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, bir döviz bürosunda çalışan K.P. (E-33) 30 Mayıs’ta saat 14.00 sıralarına kendisine takas yapılması için müşteri tarafından verilen seri numarası meçhul 500 Euro parayı, tasarrufunda bulunan sahte 500 Euro banknotla değiştirip, müşteriye herhangi bir işlem yapmadan geri verdiği tespit edildi.

Söz konusu şahsın hırsızlık suçundan tutuklandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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