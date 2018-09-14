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Döviz bürosu gibi dilenci: Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı

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İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dilencilik yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kişinin üzerinden döviz bürolarında bile bulunmayan 15 farklı birimde para çıktı.
Döviz bürosu gibi dilenci: Üzerinden 15 farklı birimde para çıktı

Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Azeri uyruklu dilencinin üzerinden 2500 Türk Lirası, 530 euro ve 421 dolar çıktığı belirtildi.

Bu paraların yanı sıra dilencinin üzerinde İran Riyali'nin yanında Suudi Arabistan riyali, Katar riyalı, Kuveyt dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi, Umman Sultanlığı'na ait riyal ve baisa olmak üzere altı Körfez ülkesinin parası bulundu.

Dilencinin üzerinde bulunan paralar arasında İsveç'e ait kronun yanı sıra Nepal'e ait rupi, Sanskrit alfabesi ile yazılı Hindistan rupisi ve Kril alfabesiyle yazılı Rus rublesi  dikkat çekti.

Dört farklı alfabe (Latin, Arap, Kril, Sanskrit) ile yazılı olan banknotların hangi ülkelere ait olduğunun belirlenmesi zabıta personelinin bir hayli uğraştırırken, paralara el konulduğu belirtildi.

Toplam değeri yaklaşık 12.000 Türk Lirası'nı bulan dövizler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi hükmü gereği belediye Encümeni Kararıyla kamuya aktarılmak üzere Türk Lirası'na çevrildi.

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