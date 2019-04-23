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Döviz dalgalanmaya devam ediyor

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Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Nisan 2019 dolar - euro fiyatları)
Döviz dalgalanmaya devam ediyor

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Dün 5,84 TL bandına dayanan dolar kuru günü 5, 82 TL'de tamamlamıştı.

23 Nisan  günü ise dolar İstanbul serbest piyasada 5,82 TL'den alıcı buluyor.

Euro ise 6,56 TL'den güne başladı. 
 

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ABD'de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor.

Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi. 

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