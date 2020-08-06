  • BIST 1.080
  • Altın 471,339
  • Dolar 7,1474
  • Euro 8,4644
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Döviz dur durak bilmiyor, rekorlar kırıyor

» »
Döviz dur durak bilmiyor, rekorlar kırıyor
Döviz dur durak bilmiyor, rekorlar kırıyor

TL'de değer kayıpları da sürüyor. Euro/TL 8,45'in üzerine çıkarak rekor tazeledi. Dolar/TL ise 7,10'u aştı.

Küresel piyasalarda ABD'nin yeni koronavirüs yardım paketinin her açıklanabileceğine dair beklentiler risk iştahını bir miktar artırıyor. ABD borsalarında dünkü pozitif kapanışların ardından ABD vadelileri de artıda. Asya'da ise Japonya ve Çin borsalarındaki sınırlı düşüş dışında ağırlıklı olarak yeşil ekranlar görülüyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,3'ler civarı artışla son altı buçuk ayın zirvesini gördü.

doviz-004.jpgEuro/TL rekor tazeledi; Dolar/TL 7,10'u aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,11 azalışla 1.090,61 puandan başladı. TL'de yaşanan sert değer kayıplar devam ederken saat 10:10 itibarıyla dolar/TL, 7,10'un üzerinde el değiştiriyor. Euro/TL ise tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,44540'tan değerleniyor.

Sterlin yükselmeye devam ediyor

İngilis sterlini ise yükselmeye devam ediyor. Yüzde 1.21 değer kazanan Sterlin 9,3627 TL'den işlem görüyor

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor

Altın, doların iç karartıcı ABD istihdam verisinin etkisiyle değer kaybetmesine, koronavirüs salgınına yönelik endişelerin altına olan talebi artırmasının da eklenmesiyle dün
rekor seviyeye yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 2.055 dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldikten sonra 2.042 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,4 yükselerek 2.056 dolar seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatları yatay

ABD ham petrol stoklarının beklenenden az olması ile dün son beş ayın zirvelerini gören
petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının talep üzerinde etkisi olacağı endişeleriyle
çoğunlukla yatay seyretti.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,2 değer kazanarak 45,25 dolar
seviyesine yükseldi.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0.1 değer kaybederek 42.16 dolar seviyesine geriledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar, euro, sterlin kaç TL? 1 Temmuz 202001 Ağustos 2020 Cumartesi 09:17
  • Döviz Kurları (31 Temmuz 2020)31 Temmuz 2020 Cuma 09:33
  • Döviz Bayram'da ne kadar?31 Temmuz 2020 Cuma 09:25
  • Döviz Kurları ( 30 Temmuz 2020 )30 Temmuz 2020 Perşembe 09:03
  • Döviz Kurları (29 Temmuz 2020)29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:42
  • Uzmanlar "kurlardaki hareketleri" değerlendirdi28 Temmuz 2020 Salı 20:47
  • Döviz Kurları (28 Temmuz 2020 )28 Temmuz 2020 Salı 08:50
  • Döviz Kurları (27 Temmuz 2020)27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:01
  • Döviz Kurları (24 Temmuz 2020)24 Temmuz 2020 Cuma 08:39
  • Döviz kurları (23 Temmuz 2020)23 Temmuz 2020 Perşembe 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti