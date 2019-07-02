Döviz düşüş trendinde...

BORSADA ÇIKIŞ İVME KAZANDI

Hürriyet'ten Zeynel Balcı'nın teknik analizine göre borsada bir süredir devam eden çıkış hareketi güç ve ivme kazandı. İlk dirençler 100.700-102.000 seviyelerinde. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Çıkışın devamı ve düşüş trendinin kırılması için 102.000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Sonraki dirençler 105.000-106.000 seviyele-rinde. İlk destek ise 96.500. Direnç seviyelerinde kâr satışları görülse de çıkış hareketi gücünü koruyabilir.

DOLAR/TL KURU DÜŞÜŞ TRENDİNDE

Dolar/TL kurunda kâr satışlarına bağlı düşüş devam ediyor. Çıkış trend desteği olması açısından 5.60 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde tepki alımları görülebilir.

Aksi takdirde sonraki destekler 5.54-5.50 ve 5.30 olarak görülüyor. İlk direnç ise 5.80 seviyesinde. Olası tepki çıkışlarının devamı ve güç kazanması için bu seviyenin geçilmesi gerekecek. 5.80 seviyesinin altında kalındığı sürece satış baskısı korunabilir. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de bir süre kâr satışlarının etkisinde kalınabilir.