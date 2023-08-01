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Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023 Salı

» »
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023 Salı

Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.900027.2500
 EUR29.600029.9500
 GBP34.600035.0500
 AUD16.200017.9000
Son Güncelleme
Son Okuma		31-07-2023 15:49:00
01-08-2023 08:44:31
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