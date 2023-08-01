Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023 Salı

Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9500
|GBP
|34.6000
|35.0500
|AUD
|16.2000
|17.9000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|31-07-2023 15:49:00
01-08-2023 08:44:31
Döviz güne nasıl başladı? 1 Ağustos 2023
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9000
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9500
|GBP
|34.6000
|35.0500
|AUD
|16.2000
|17.9000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|31-07-2023 15:49:00
01-08-2023 08:44:31
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