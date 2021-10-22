Döviz güne nasıl başladı? 1 Sterlin 13,2 TL

1 Dolar 9,55 TL,

1 STG 13,2 TL,

1 Euro 11,11 TL'den

günde başladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 9.28 liradan işlem gören dolar gece saatlerinde 9,50 TL'yi de aştı. Euro 11 lirayı aşarken, Sterlin 13 TL'yi aştı. Gram altın ise 545 lirayı görerek tarihi zirveyi yeniledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yüzde 18 olan politika faizinin yüzde 16'ya indirilmesine karar verildi. Faiz kararı sonrası dolardan yeni rekor geldi. Dolar/TL 9.50 seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar 9,50 TL'den, Euro 11,10 TL'den, Sterlin ise 13,17 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2069 lira, avronun satış fiyatı ise 10,7430 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Gram altın, dolar/TL'nin 9,30 seviyesinin üzerine tırmanması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 534 TL'ye kadar tırmanmıştı. Bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından gram altın 544 TL'yi görerek tarihi zirveyi yeniledi.

Gümüş 7,38 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.783 dolar olan altında, gram altın 539/544, çeyrek altın 875/894, Cumhuriyet altını ise 3.603/3.640 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 65 bin 450 dolardan, Ethereum ise 4 bin 268 dolardan fiyatlanıyor.