Döviz güne nasıl başladı? 1 Sterlin 44.85

Saat 08.30 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 33.80 TL, satışı 34.35 TL olarak gerçekleşirken, Euro’nun alışı 37.30 TL, satışı 37.90 TL olarak kaydedildi.
İngiliz Sterlini ise 44.25 TL’den alınıp, 44.85 TL’den satılıyor.
Saat 08.30 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 33.80 TL, satışı 34.35 TL olarak gerçekleşirken, Euro’nun alışı 37.30 TL, satışı 37.90 TL olarak kaydedildi.
İngiliz Sterlini ise 44.25 TL’den alınıp, 44.85 TL’den satılıyor.
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