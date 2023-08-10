Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9000
|GBP
|34.3000
|34.7000
|AUD
|15.8500
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|10-08-2023 09:09:00
10-08-2023 09:22:48
Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.9500
|27.2500
|EUR
|29.6000
|29.9000
|GBP
|34.3000
|34.7000
|AUD
|15.8500
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|10-08-2023 09:09:00
10-08-2023 09:22:48
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.