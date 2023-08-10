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Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe

» »
Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe

Döviz güne nasıl başladı? 10 Ağustos 2023 Perşembe

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.950027.2500
 EUR29.600029.9000
 GBP34.300034.7000
 AUD15.850017.7000
Son Güncelleme
Son Okuma		10-08-2023 09:09:00
10-08-2023 09:22:48
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