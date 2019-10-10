  • BIST 99.649
  • Altın 284,245
  • Dolar 5,8632
  • Euro 6,4533
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Döviz güne nasıl başladı? (10 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? 10 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında, dolar alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (10 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.

Tüekiywnin Suriye Harekatın başlamasının ardından geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.

Kur, bu sabah ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor.

 

dett.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Akıncı, “Girne Çarşamba Pazarı”nı ziyaret etti09 Ekim 2019 Çarşamba 17:43
  • Girne Özgürada Lions Kulübü “Sokakta İyilik Var” festivali düzenliyor09 Ekim 2019 Çarşamba 17:38
  • Ulubay: "KKTC'de yaklaşık 500 kişilik hizmet gönüllüsü olarak toplumun hizmetindeyiz"09 Ekim 2019 Çarşamba 17:35
  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın “Vizyon 2035” projesi yarın yapılacak ilk toplantıyla başlayacak09 Ekim 2019 Çarşamba 17:21
  • Meclis Başkanı Uluçay CHP Başkan Yardımcısı Torun'u KABUL etti09 Ekim 2019 Çarşamba 17:18
  • Mehmetçik’te yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak09 Ekim 2019 Çarşamba 17:16
  • Yeni ehliyetler için ihaleye çıkılıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 16:57
  • Sıcak ve nemli hava yine etkili olacak09 Ekim 2019 Çarşamba 16:49
  • Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilmeyecek09 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
  • 8-9 Ekim’de en çok yağışı Lefkoşa aldı09 Ekim 2019 Çarşamba 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti