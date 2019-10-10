Döviz güne nasıl başladı? (10 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Tüekiywnin Suriye Harekatın başlamasının ardından geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.
Kur, bu sabah ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor.
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor.
Tüekiywnin Suriye Harekatın başlamasının ardından geçen dolar/TL, 5,88 seviyelerine kadar tırmandı.
Kur, bu sabah ise 5,87'nin üzerinde seyrediyor.
Euro/TL ise 6,46 bandının üzerinde yer alıyor.
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