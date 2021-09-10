Döviz güne nasıl başladı? 10 Eylül 2021

Türk lirası, TCMB'nin söylem değişikliği ve doların küreselde güçlenmesinden sonra perşembe günü de dolar karşısında değer kaybederken, dolar/TL 8,50'nin üzerini gördü.

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusu ve doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle beraber 8,50’nin üzerini gördü.

Bloomberg Dolar Spot Endeksi, son beş günde yüzde 0,49 yükselerek 1.147 seviyesine tırmanırken çarşamba günü gelişen piyasa para birimlerinin genelinde bir gerileme görüldü. Türk lirası, dünden beri yüzde 1,70’ten fazla düşüşle en fazla değer kaybeden ikinci gelişen ülke para birimi olurken Brezilya reali son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS) 368 baz puan seviyesine yükselirken 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi yüzde 18,23 civarında seyrediyor.