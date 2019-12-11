Döviz güne nasıl başladı? (11 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 11 Aralık 2019 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, 5,80 seviyesinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dün 5,81'in üzerini gören dolar, yeniden 5,80 civarında dengelendi.

Euro/TL de 6,40'ın üzerinde hareket ediyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Küresel piyasalar ABD, Avrupa ve Türkiye'deki merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından bugün çıkacak faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları takip edilecek. Fed'in, yılın son toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmiyor. ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ise devam ediyor.



Ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın Christine Lagarde başkanlığında gerçekleştireceği toplantı da gündemin odağında yer alıyor.



Yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündemi de takip edilecek.