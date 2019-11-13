  • BIST 103.986
  • Altın 271,435
  • Dolar 5,7709
  • Euro 6,3541
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Döviz güne nasıl başladı? (13 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

» »
Dolar - euro kaç TL? 13 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (13 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

AKP'li, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi izleyen piyasalarda dolar/TL 5,77 lirada seyrediyor.

Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.

 

ayd.png

GÖZLER ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNDE

Bugün  Erdoğan ile  Trump'ın  Washington'da yapacağı görüşme Türk varlıkları açısından kritik olacak. 

Küresel piyasalar ise bugün ABD enflasyon ve Almanya enflasyon verisini takip edecek. Yine bu akşam ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ekonomi sunumu yapacak.

Powell'ın faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceğine dair mesajları küresel piyasaların radarında olacak.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı? (1 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)01 Kasım 2019 Cuma 10:23
  • Döviz güne nasıl başladı? (30 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)30 Ekim 2019 Çarşamba 10:15
  • Döviz güne nasıl başladı? (28 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)28 Ekim 2019 Pazartesi 10:24
  • Döviz güne nasıl başladı? (25 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)25 Ekim 2019 Cuma 09:31
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı24 Ekim 2019 Perşembe 16:46
  • Döviz güne nasıl başladı? (24 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)24 Ekim 2019 Perşembe 09:20
  • Döviz güne nasıl başladı? (23 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)23 Ekim 2019 Çarşamba 09:21
  • Döviz güne nasıl başladı? ( 21 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)21 Ekim 2019 Pazartesi 09:24
  • Döviz güne nasıl başladı? 21.10.201921 Ekim 2019 Pazartesi 09:18
  • Döviz güne nasıl başladı? (16 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)16 Ekim 2019 Çarşamba 09:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti