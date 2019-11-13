Döviz güne nasıl başladı? (13 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

AKP'li, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de Donald Trump ile yapacağı görüşmeyi izleyen piyasalarda dolar/TL 5,77 lirada seyrediyor.
Euro/TL ise 6,35'ten işlem görüyor.
GÖZLER ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNDE
Bugün Erdoğan ile Trump'ın Washington'da yapacağı görüşme Türk varlıkları açısından kritik olacak.
Küresel piyasalar ise bugün ABD enflasyon ve Almanya enflasyon verisini takip edecek. Yine bu akşam ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ekonomi sunumu yapacak.
Powell'ın faiz indirimlerinin sürüp sürmeyeceğine dair mesajları küresel piyasaların radarında olacak.
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