Döviz güne nasıl başladı? 13 Temmuz 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.3500
|EUR
|28.9000
|28.9900
|GBP
|33.7500
|34.1000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|13-07-2023 08:10:00
13-07-2023 08:14:09
Döviz güne nasıl başladı? 13 Temmuz 2023 Perşembe
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|26.0000
|26.3500
|EUR
|28.9000
|28.9900
|GBP
|33.7500
|34.1000
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|13-07-2023 08:10:00
13-07-2023 08:14:09
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