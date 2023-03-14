Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023
14 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 18,98 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.10 itibariyle euro/TL 20.36 liradan,
sterlin ise 23,07 liradan işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023
14 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 18,98 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.10 itibariyle euro/TL 20.36 liradan,
sterlin ise 23,07 liradan işlem görüyor.
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