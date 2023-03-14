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Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023

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Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023
Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023

Döviz güne nasıl başladı? 14 Mart 2023

14 Mart 2023'ün sabah saatlerinde dolar güne 18,98 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.10 itibariyle euro/TL 20.36 liradan,

 sterlin ise 23,07 liradan işlem görüyor.

 
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