  • BIST 8118.75
  • Altın 1659.481
  • Dolar 26.9481
  • Euro 28.7268
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Döviz güne nasıl başladı? 15 Eylül 2023 Cuma

» »
Döviz güne nasıl başladı? 15 Eylül 2023 Cuma
Döviz güne nasıl başladı? 15 Eylül 2023 Cuma

Döviz güne nasıl başladı? 15 Eylül 2023 Cuma

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD26.900027.1350
 EUR28.650029.0000
 GBP33.400033.8300
 AUD15.500017.3000
Son Güncelleme
Son Okuma		15-09-2023 08:04:00
15-09-2023 08:34:25

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müstahdem Tarafından Hırsızlık (Gelişme)14 Eylül 2023 Perşembe 13:33
  • Arıklı'dan Yiğitler - Pile yolu ile ilgili açıklama...14 Eylül 2023 Perşembe 13:07
  • Son dakika! KKTC'de akaryakıta zam14 Eylül 2023 Perşembe 12:37
  • DAÜ VYK'dan Rektör Prof. Aykut Hocanın'a muhtıra! Hocanın'ın istifa etmesi bekleniyor...14 Eylül 2023 Perşembe 11:31
  • Kamuda tek mesai düzenlemesi Pazartesi yürürlüğe giriyor14 Eylül 2023 Perşembe 10:38
  • Tatar'ın 20 Bin TL tazminat ödemesine karar verildi14 Eylül 2023 Perşembe 09:52
  • KIB-TEK'e 16 sınavsız, münhalsiz yeni istihdam daha!14 Eylül 2023 Perşembe 08:09
  • Basın-sen: Bu zafer; mesleğini onuru ile yapan tüm gazetecilerindir13 Eylül 2023 Çarşamba 18:29
  • AP Türkiye Raporu açıklaması:Tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtıyor… Bizim için yok hükmünde13 Eylül 2023 Çarşamba 17:32
  • KKTC’de Güven Veren Bir Hükümet Var İstikrarın Devamından Yanayız13 Eylül 2023 Çarşamba 16:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti