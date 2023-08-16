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Döviz güne nasıl başladı? 16 Ağustos 2023 Çarşamba

» »
Döviz güne nasıl başladı? 16 Ağustos 2023 Çarşamba
Döviz güne nasıl başladı? 16 Ağustos 2023 Çarşamba

Döviz güne nasıl başladı? 16 Ağustos 2023 Çarşamba

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD27.000027.2500
 EUR29.500029.8000
 GBP34.300034.6500
 AUD15.800017.7000
Son Güncelleme
Son Okuma		16-08-2023 08:45:00
16-08-2023 08:48:12
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