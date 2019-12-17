Döviz güne nasıl başladı? (17 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 17 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,85 seviyesinde işlemler devam ediyor.

Henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ABD-Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasına varması piyasaları rahatlattı. Ancak bazı önemli detaylarla ilgili belirsizliğin bulunması nedeniyle bu gündeme dair gelişmeler önemini koruyor.



Euro/TL ise 6,52'den işlem görüyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik ve Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç, 5,81'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.