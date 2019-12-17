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Döviz güne nasıl başladı? (17 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 17 Aralık 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (17 Aralık 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,85 seviyesinde işlemler devam ediyor.

Henüz resmi olarak imzalanmamış olsa da, ABD-Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasına varması piyasaları rahatlattı. Ancak bazı önemli detaylarla ilgili belirsizliğin bulunması nedeniyle bu gündeme dair gelişmeler önemini koruyor.

Euro/TL ise 6,52'den işlem görüyor. 

 

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Uzmanlar, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik ve Euro Bölgesinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,87'nin direnç, 5,81'in destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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