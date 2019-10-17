Döviz güne nasıl başladı? (17 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

17 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:
Dolar, bankalararası piyasada 5,8805 lira alış fiyatı, 58825 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5189 lira alış fiyatı, 6,5292 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
17 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:
Dolar, bankalararası piyasada 5,8805 lira alış fiyatı, 58825 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,5189 lira alış fiyatı, 6,5292 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
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