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Döviz güne nasıl başladı? (17 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 17 Ekim 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (17 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

17 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar, bankalararası piyasada 5,8805 lira alış fiyatı, 58825 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

Euro ise aynı saatlerde 6,5189 lira alış fiyatı, 6,5292 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

 

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