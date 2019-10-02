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Döviz güne nasıl başladı? (2 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? 2 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (2 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL 5,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar, 5,72 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,70 seviyesinin üzerine çıkması sonrası bu seviyelerde kaldı.


Euro/TL de 6,25'in üzerinde seyrediyor.

 

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