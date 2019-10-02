Döviz güne nasıl başladı? (2 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar/TL 5,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar, 5,72 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,70 seviyesinin üzerine çıkması sonrası bu seviyelerde kaldı.
Euro/TL de 6,25'in üzerinde seyrediyor.
Dolar/TL 5,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar, 5,72 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,70 seviyesinin üzerine çıkması sonrası bu seviyelerde kaldı.
Euro/TL de 6,25'in üzerinde seyrediyor.
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