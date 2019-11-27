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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı? Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 27 Kasım 2019 Çarşamba günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...
Döviz güne nasıl başladı?

Sterlin- Euro- Amerikan doları bugün kaç TL? 27 Kasım 2019 Çarşamba günü itibarıyla bankalararası piyasada döviz kurlarındaki son durum...

Dolar, 27 Kasım 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,7659 lira alış fiyatı, 5,7679 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor. 

Euro ise aynı saatlerde 6,3477 lira alış fiyatı, 6,3503 lira satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Sterlin ise 7,4045 lira alış fiyatı, 7,4095 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.

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