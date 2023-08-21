Döviz güne nasıl başladı? 21 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1000
|27.3500
|EUR
|29.5000
|29.7700
|GBP
|34.5000
|34.8500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|21-08-2023 08:06:00
21-08-2023 08:53:27
Döviz güne nasıl başladı? 21 Ağustos 2023 Pazartesi
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1000
|27.3500
|EUR
|29.5000
|29.7700
|GBP
|34.5000
|34.8500
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|21-08-2023 08:06:00
21-08-2023 08:53:27
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