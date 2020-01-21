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Döviz güne nasıl başladı? 21 Ocak 2020 Salı

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Döviz güne nasıl başladı? 21 Ocak 2020 Salı. Piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum ne?
Döviz güne nasıl başladı? 21 Ocak 2020 Salı

TCMB'nin faiz indirimi sonrası 5,84 ile bir ayın en düşük seviyelerini test eden dolar/TL, cuma günü başlayan ve devam eden satış baskısıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi.

Dolar/TL bugün 5,92 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL de 6,55'ten işlem görüyor.

Sterlin ise 7,70 seviyelerinde yer alıyor

Piyasalarda bugün Hazine'nin 3 ay vadeli bono ihalesi takip ediliyor.

Öte yandan bugün başlayan Davos Zirvesi de takip edilen konular arasında. zirveye Türkiye'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın katılması bekleniyor.

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