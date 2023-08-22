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Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı

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Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı
Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı

Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı

KKTC Güncel Kur Tabloları
KURALIŞSATIŞ
 USD27.100027.3500
 EUR29.550029.8500
 GBP34.600034.9300
 AUD15.500017.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		22-08-2023 08:08:00
22-08-2023 08:29:43
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