Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1000
|27.3500
|EUR
|29.5500
|29.8500
|GBP
|34.6000
|34.9300
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|22-08-2023 08:08:00
22-08-2023 08:29:43
Döviz güne nasıl başladı? 22 Ağustos 2023 Salı
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.1000
|27.3500
|EUR
|29.5500
|29.8500
|GBP
|34.6000
|34.9300
|AUD
|15.5000
|17.4000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|22-08-2023 08:08:00
22-08-2023 08:29:43
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