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Döviz güne nasıl başladı? (22 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Döviz güne nasıl başladı? (22 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyirle 5,70 seviyesinde işlem görüyor. 

Euro/TL de 6,31'de seyrediyor.

 

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Uzmanlar, ABD'nin Çin ve Hong Kong konularındaki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ECB tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.

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