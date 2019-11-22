Döviz güne nasıl başladı? (22 Kasım 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dün 5,6825 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, günü 5,70'in hemen altında tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyirle 5,70 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL de 6,31'de seyrediyor.
Uzmanlar, ABD'nin Çin ve Hong Kong konularındaki açıklamaları ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ECB tutanaklarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.