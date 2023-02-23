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Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe

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Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe
Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe

Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe

23 Şubat 2023’ün sabah saatlerinde dolar güne 18,88 lira seviyesinde başladı.

Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 20.14 liradan,

sterlin ise 22,79 liradan işlem görüyor.

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