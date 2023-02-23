Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe
23 Şubat 2023’ün sabah saatlerinde dolar güne 18,88 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 20.14 liradan,
sterlin ise 22,79 liradan işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı? 23 Şubat 2023 Perşembe
23 Şubat 2023’ün sabah saatlerinde dolar güne 18,88 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 20.14 liradan,
sterlin ise 22,79 liradan işlem görüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.