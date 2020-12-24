Döviz güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 24 Aralık Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,6415 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,10 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,6485 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,6346 TL

BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Euro önceki kapanışını 9,3303 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.16 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 24 Aralık 2020 Perşembe euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,3447 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 9,3161 TL

İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,3680 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.57 hareketlilik oldu. Peki 24 Aralık 2020 Perşembe sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,3930 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,3430 TL

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU!

Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Goldman Sachs analistleri yaptıkları değerlendirmede, "TCMB Başkanı Ağbal'ın ortaya koyduğu Türk Lirası'nı istikrarsızlaştırmadan yeniden döviz rezervi biriktirme çabasının, yüksek enflasyon ve siyasi risklerde dikkate alındığında, liranın dolar karşısında ani şekilde güçlenmesi yerine daha istikrarlı bir patika izlemesi ile sonuçlanması büyük olasılık" ifadelerini kullandılar.