Döviz güne nasıl başladı?

110353Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4691 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,11 hareketlilik oldu.

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,4691 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0,11 hareketlilik oldu.

DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,4729 TL

DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,4654 TL

Dolar kuru yılın ikinci haftası 7.25 kritik seviyesinin altını görerek yaklaşık 4.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Kur en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü.

BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Euro önceki kapanışını 9,0754 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,27 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 20 Ocak 2021 Çarşamba euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0819 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 9,0690 TL

İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,1914 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0,16 hareketlilik oldu. Peki 20 Ocak 2021 Çarşamba sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,2005 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,1825 TL

Gram Altın:444.61TL