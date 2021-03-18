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Döviz güne nasıl başladı?

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Haftanın dörüncü gününde döviz piyasasında son durum şekillenmeye başladı. 
Döviz güne nasıl başladı?

Haftanın dörüncü gününde döviz piyasasında son durum şekillenmeye başladı.  bugün dolar kuru 7,50 lira seviyelerinden işlem görüyor. Euro kurunun 8,98 lira olduğu aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 10,48 liradan işleme alınıyor. Peki, diğer döviz kurlarında son veriler neler?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI 18 MART 2021

İngiliz Sterlini 10,48 TL
Amerikan Doları 7,50 TL

Gram Altın:421.92
Euro  8,98 TL
İsviçre Frangı 8,11 TL
Japon Yeni 0,06 TL
Suudi Arabistan Riyali 2,02 TL
Norveç Kronu 0,89 TL
Danimarka Kronu 1,20 TL
Avustralya Doları 5,87 TL
Kanada Doları 6,05 TL
İsveç Kronu 0,88 TL 

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