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Döviz güne nasıl başladı? (25 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İşte 25 Ekim 2019 Cuma günü dolar-euro fiyatları.
Döviz güne nasıl başladı? (25 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

TC Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde faiz indirimi kararıyla birlikte ardından yükselişe geçen dolar/TL bu sabah güne 5,78 seviyesinin üzerinde başladı.

Dolar/TL 5,77 seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,42'de yer alıyor.

 

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MERKEZ'DEN 2,5 PUAN FAİZ İNDİRİMİ

Merkez Bankası dün, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan düşürerek yüzde 16,50'den yüzde 14,00'e çekti.

TCMB, Murat Uysal başkanlığında 3 toplantıda toplamda 10 puan faiz indirmiş oldu.

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