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Döviz güne nasıl başladı?

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İngiliz Sterlini 12,23 TL’ye ulaşırken 1 Euro 10,47 TL’den, 1 ABD Doları ise 8,79 TL’den işlem görüyor.
Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (22.06.2021)

İstanbul serbest piyasada dolar 8,7840 liradan, euro 10,4520 liradan güne başladı

Serbest piyasada 8,7820 liradan alınan dolar, 8,7840 liradan satılıyor. 10,4500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,4520 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 10,4450 lira olmuştu.

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