Döviz güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 8,7820 liradan alınan dolar, 8,7840 liradan satılıyor. 10,4500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,4520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 10,4450 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,7820 liradan alınan dolar, 8,7840 liradan satılıyor. 10,4500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 10,4520 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7640 lira, euronun satış fiyatı ise 10,4450 lira olmuştu.
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