Döviz güne nasıl başladı?

Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı.
Euro ise 13,08 seviyesinde yer alıyor.
Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına indi.
Sterlin/TL ise 16,08 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı.
Euro ise 13,08 seviyesinde yer alıyor.
Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına indi.
Sterlin/TL ise 16,08 seviyelerinde işlem görüyor.
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