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Döviz güne nasıl başladı?

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Döviz güne nasıl başladı?
Döviz güne nasıl başladı?

Dün günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL bugün güne 11,53 seviyelerinde başladı. 

Euro ise 13,08 seviyesinde yer alıyor. 

Dolar kuru dün 10,25 seviyesine gerileyerek 11'in altına indi. 

Sterlin/TL ise 16,08 seviyelerinde işlem görüyor.

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