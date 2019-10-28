Döviz güne nasıl başladı? (28 Ekim 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 28 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL, yeni haftanın ilk günü 28 Ekim 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,76 seviyesinde yer alıyor.

Euro/TL de 6,36'dan işlem görüyor.

Uzmanlar, bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının perşembe günkü Enflasyon Raporu sunumunun piyasaların odağında olacağını belirtti.



Bugün öğlene kadar açık olacak ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girecek olan piyasalarda düşük işlem hacimlerinin görüleceğini ifade eden uzmanlar, ABD'nin terör örgütü İŞİD'in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’yi Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirmesinin ardından jeopolitik risklerdeki azalışın devam ettiğini dile getirdi.



Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, toptan eşya stokları ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,73'ün destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ifade eden uzmanlar, 5,80'in direnç konumuna geldiğini bildirdi.